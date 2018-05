Inutili il 30 per cento di farmaci ed esami

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(m. f.) Il 30 per cento delle prestazioni erogate negli ospedali e nei poliambulatori, esami e visite specialistiche, non è appropriato. Nel senso che non servirebbe. I medici che le prescrivono lo fanno per evitare problemi. È uno degli effetti della medicina difensiva. Il risultato è un intasamento delle liste d'attesa, che tra l'altro sono già al limite. A dirlo è uno studio richiamato ieri dalla direzione dell'azienda sanitaria provinciale durante il meeting aziendale dell'ex Usl di Treviso. Non solo. Stando sempre alla stessa...