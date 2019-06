Intrappolato in auto È morto annegato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DINAMICA TREPORTI E' morto annegato, sotto gli occhi impotenti dei due amici, intrappolato nell'abitacolo dopo che l'auto è finita nel canale. Terribile incidente stradale venerdì notte a Treporti, in via di Saccanagna. A perdere la vita è stato Davide Zane, 22 anni di Burano. I due passeggeri che erano con lui, due fratelli di 17 e 22 anni, anche loro di Burano, sono riusciti a mettersi in salvo. Nulla da fare invece per Davide. Tutte e tre erano a bordo di una Fiat 500. Alla guida c'era proprio Davide, che procedeva in direzione...