Intitolare la sala consiliare a Francesco Saverio Pavone. È la richiesta che le forze politiche di Marcon della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le liste civiche Insieme per Marcon e Noi Marcon, hanno rivolto, tramite una mozione, al sindaco Matteo Romanello. Francesco Saverio Pavone, il magistrato di origine pugliese che è stato agli inizi della carriera alla guida della Pretura circondariale di Mestre, poi per molti anni a capo della Procura di Venezia e nei quattro anni che hanno preceduto il pensionamento avvenuto nel 2016, procuratore capo a Belluno, è deceduto il 16 marzo scorso, all'età di 75 anni, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre a causa di gravi problemi polmonari insorti conseguentemente all'infezione da Covid-19. Nella città lagunare Pavone si occupò di numerose inchieste e il suo nome è legato ad alcune delle più importanti indagini sulla criminalità organizzata, in particolare quella che ha portato a smantellare la Mafia del Brenta e alla conseguente condanna a 33 anni di carcere per associazione di stampo mafioso di Felice Maniero. A causa del suo lavoro investigativo è stato costretto a vivere per molti anni sotto scorta. Il magistrato abitava con la famiglia a San Liberale di Marcon e i suoi concittadini ora chiedono di mantenere vivo il suo nome con l'intitolazione della sala che ospita il consiglio comunale «nel ricordo di uomini dello Stato che hanno profuso il loro impegno per contrastare e sconfiggere la criminalità organizzata e la mafia». «Sarebbe per noi grande motivo di orgoglio è scritto nella mozione sottoscritta dai responsabili dei gruppi politici riconoscere l'intitolazione a questo nostro illustre concittadino, anche perché ciò rappresenterebbe un significativo richiamo all'importanza della legalità e alla lotta contro la criminalità. Chiediamo, pertanto, al sindaco Romanello conclude la nota di porre in atto gli atti necessari all'intitolazione della sala consiliare di via della Cultura al dottor Francesco Saverio Pavone, quale riconoscimento alla sua attività decennale nella lotta alla criminalità organizzata e per mantenere viva la memoria di un uomo che ha dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo della giustizia».

