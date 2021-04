Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORGANIZZAZIONEBELLUNO Per raggiungere il cosiddetto cambio di passo nella somministrazione dei vaccini, serve che l'incremento delle somministrazioni si realizzi ovunque. In particolare sulle persone più anziane. Ed in questi giorni si sono organizzati anche i territori di Rocca Pietore e di Ponte nelle Alpi. A Ponte nelle Alpi il luogo scelto per la somministrazione è il palasport, che si trova nella frazione di Polpet. In questo caso la...