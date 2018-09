Intesa Berlusconi-Salvini su vertici Rai e regionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Un equilibrio difficile che sembra reggere, almeno per ora. Al governo con il M5S, nelle regioni e nei comuni con la vecchia alleanza di centrodestra composta da FI, FdI e, ovviamente, dalla Lega. Derubricare il vertice di ieri sera ad Arcore a semplice incontro «privato» per vedere la partita del Milan, serve a Matteo Salvini per non irritare ulteriormente l'alleato terrorizzato dall'eventuale voglia leghista di andare all'incasso elettorale. L'incontro quattro, Berlusconi e Tajani da un lato, Salvini e Giorgetti...