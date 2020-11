PORTO La sera del 12 novembre non furono solo il centro storico di Venezia e le isole ad essere colpite dalla marea eccezionale e dal fortunale che imperversarono solo per una mezzoretta ma provocarono danni ingentissimi. Anche il porto commerciale di Marghera venne toccato dalla furia degli elementi, in particolare la barriera di palancole che isola la cassa di colmata del Molo Sali lungo la sponda ovest del Canale Industriale Nord (quello che ospita anche lo stabilimento della Fincantieri), in posizione baricentrica rispetto agli interventi di dragaggio dei fondali dei canali settentrionali di Porto Marghera (il Canale Nord, il Brentella e il Vittorio Emanuele III). Ieri il commissario all'emergenza acqua alta, Luigi Brugnaro, ha per questo firmato il decreto 62 che stanzia altri 790 mila euro per mettere in sicurezza con urgenza tutta l'area, ossia ripristinare il palancolato ammalorato fra l'area delle vasche di refluimento e le altre casse di colmata all'interno del Molo Sali: per l'attuazione sono previsti novanta giorni di lavori. Che cosa accadde quella sera del 12 novembre? I livelli eccezionali di marea registrati hanno causato la tracimazione dell'acqua all'interno delle vasche, che contengono fanghi inquinati, attraversando la barriera costituita, appunto, da palancole che si sviluppano lungo tutto il canale Nord. Le forti raffiche di vento e l'importante variazione di spinta idrostatica hanno causato l'instabilità e il successivo spanciamento del palancolato. Il progetto, di conseguenza, prevede la realizzazione di una nuova opera, che si raccorderà con l'esistente, garantendo la sigillatura con due scudi metallici (mantelletti), uno verso il Canale Nord e uno verso terra in prossimità della passerella pedonale in grigliato zincato di discesa alla vasca di refluimento. (e.t.)

