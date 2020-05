IN GIUNTA REGIONALE

PORDENONE La quota di finanziamenti per interventi edili impiantistici corrisponde al totale del fabbisogno dichiarato in sede di Programma preliminare degli investimenti per il 2020 per gli adeguamenti alle norme antincendio con alta priorità ed è interamente coperta da fondi regionali, mentre la quota per il rinnovo tecnologico è proporzionale al fabbisogno dichiarato ed è finanziata interamente con fondi derivanti dal mutuo con Cassa depositi e prestiti.

È a questo che riusciranno a rispondere i 74,198 milioni di investimenti per il Sistema sanitario regionale deliberati ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Nello specifico, 27,142 milioni sono destinati ad acquisire beni mobili e tecnologici; 42,416 milioni risponderanno alle esigenze di adeguamento antincendio, mentre 4,5 milioni serviranno a coprire azioni non previste nel programma ed emergenti nel corso dell'anno. Ulteriori 140mila euro saranno destinati a due interventi specifici sull'edificio del Burlo a Trieste.

«Sono risorse che consentiranno di mettere a norma e in sicurezza le strutture e di rinnovarne il patrimonio tecnologico - ha spiegato Riccardi -; ma permetteranno anche di immettere nel circuito economico risorse a favore delle nostre imprese che saranno chiamate a realizzare gli interventi. Questi investimenti possono agevolare la ripresa dell'economia e dare una boccata d'ossigeno anche alle nostre aziende».

All'Azienda Friuli centrale sono destinati 15,8 milioni per interventi edili e 9,6 milioni per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici; all'Azienda Friuli Occidentale andranno rispettivamente 14,6 e 10,4 milioni; all'Azienda Giuliano Isontina 630mila e all'Irccs Burlo 568mila euro; all'Irccs Cro sono destinati 5,494 milioni per gli interventi edili e 459mila euro per i beni mobili. Nei 4,5 milioni previsti per interventi non previsti dal programma ed emergenti nel corso dell'anno è compreso l'importo di 880mila euro destinato all'area della ex Aas2 ma ne viene rinviata l'assegnazione fino alla definizione del patrimonio di competenza della Azienda Giuliana e di quella del Friuli Centrale.

I restanti 3,6 milioni, sono stati quindi così suddivisi: per l'esercizio 2020 e 2021, la quota di 1,5 milioni per l'Azienda Friuli Centrale, 660mila euro per l'Azienda Friuli Occidentale, 1,1 milioni per la Giuliano-Isontina, 78mila euro al Burlo e 247mila euro al Cro. Non da ultimo, i 450mila euro che erano stati previsti per realizzare il Cap a Palmanova saranno destinati al pavimento e all'impermeabilizzazione dell'ex ospedale della città stellata.

Su proposta di Riccardi, ieri la Giunta ha anche aggiornato a 22.544,83 euro (+112 euro) il valore dell'indicatore Isee per l'accesso ai benefici di sostegno regionale a favore del genitore affidatario del figlio minore, nei casi in cui lo stesso non riceva, da parte del genitore obbligato, la quota destinata al mantenimento.

Su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, la Giunta ha poi approvato il cofinanziamento di due programmi nazionali di ricerca, uno legato alla cantieristica e uno al biomedicale. Essi generano investimenti per 1,2 milioni in regione tra finanziamenti pubblici e privati e, in questo quadro, la Regione concorrerà coprendo il 3% della spesa pubblica. Il progetto della cantieristica è legato a Fincantieri e comporterà l'assunzione di personale altamente qualificato nell'area progettazione di Trieste; il progetto nel settore biomedicale produrrà l'occupazione di figure quali ingegneri, bioingegneri, biotecnologi, biologi, tecnici specializzati.

Antonella Lanfrit

