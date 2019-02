CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERVENTIBELLUNO Sono stati oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco bellunesi per l'emergenza neve che imperversa da giovedì sera su tutta la provincia.Tanti ne sono stati contati dal mattino fino alle 17.Acqua e neve pesante l'hanno fatta da padrone un po' su tutto il territorio, con la prevalenza di allagamenti a fondovalle. Complessivamente sono stati 32 gli interventi per prosciugamenti e danni d'acqua; altre 18 per lo sgombero delle strade da auto e mezzi pesanti rimasti bloccati a causa delle condizioni di...