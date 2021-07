Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAUDINE Ketty Bandiera, la 45enne di Oderzo sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliare per la frode nelle pubbliche forniture delle mense scolastice gestite dalla EP Spa di Napoli, si difende. Il suo interrogatorio di garanzia si è tenuto ieri mattina per rogatoria a Treviso, davanti al gip Piera De Stefani. Non si è sottratta alle domande, anzi, ha voluto chiarire la sua posizione: quella di «una dipendente che...