Interporto, Sergio Gelain riconfermato presidente

LA DECISIONEPADOVA I soci pubblici confermano alla guida di Interporto Sergio Gelain e, tra e revisori dei conti, viene designato l'ex consigliere leghista Luca Littamè. Tutto come previsto nei giorni scorsi, quindi. Ieri mattina, infatti, Comune, Camera di Commercio e Provincia, hanno rinnovato la fiducia al presidente uscente, ma hanno optato per il congelamento delle nomine dei 9 consiglieri. Meglio, da qui a giugno, quando è previsto il rinnovo dei vertici camerali, a sedere nel cda in rappresentanza dei soci pubblici saranno dei...