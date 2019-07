Interporto, ecco le gru comandate dai robot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VALOREPADOVA Si ragiona spesso in questa città del valore economico dei suoi monumenti, della forza attrattiva della sua università, degli sviluppi sanitari e scientifici tradotti in soldoni che porterà il nuovo ospedale e delle meravigliose sorti innovative della fiera. Ma si dimentica un aspetto contingente, cioè chi tira il carretto della produttività in questo momento. Ebbene ci sono due società a capitale interamente pubblico che danno l'esempio: investono, producono e fanno utile. Sono il Mercato agroalimentare con la sua...