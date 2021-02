IL DATO

VENEZIA «Più 40%, impennata degli arrivi al Tronchetto. Svolta netta rispetto al sabato precedente».

Jacopo Luxardi, direttore operativo di Interparking Italia Tronchetto di Venezia, fa il bilancio dei numeri la giornata di sabato 5 febbraio, il primo week end del Veneto in zona gialla, quando numerosi residenti dalla terraferma hanno raggiunto in macchina Venezia posteggiando nella struttura che gestisce.

«Tra venerdì e sabato abbiamo ricevuto diverse chiamate dalle zone limitrofe per conoscere la disponibilità dei posti. Molti contatti sono arrivati anche tramite le pagine social e via e-mail racconta Luxardi Un ottimo segnale, trattandosi del primo fine settimana in cui ai veneti era effettivamente concesso muoversi liberamente all'interno della regione». Di certo, a confronto con una qualsiasi altra annata, questo discreto risultato non regge neanche lontanamente al paragone. Tuttavia, procedendo a tentoni di settimana in settimana, un miglioramento seppur a corto raggio è innegabile. «Siamo lontani anni luce rispetto all'affluenza che solitamente caratterizza questo periodo in città, soprattutto nei giorni a cavallo di giovedì grasso - quando sia le postazioni interne che quelle esterne all'edificio principale del Tronchetto raggiungono il massimo della capienza, sottolinea il direttore Sabato però, a differenza dei giorni precedenti, abbiamo riempito fino al terzo piano dell'autorimessa, arrivando a circa cinquecento movimenti».

Numeri che fanno gioire e ben sperare ma altrettanto mettono in allerta.

«Tutte le categorie che si relazionano al flusso di visite su Venezia dovrebbero comunicare più strategicamente, magari condividendo un tavolo. Solo così conclude Luxardi - la città può pensare di mappare e gestire efficacemente il traffico dei pedoni che poi si riversa nelle calli». (cf)

