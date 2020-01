Internet sarà pubblica con le nuove centraline

RIVOLUZIONE URBANA

VENEZIA Gli hotspot che consentono l'accesso a internet dalla rete pubblica del Comune non funzionano o sono inadeguati? A breve saranno tutti sostituiti. Anzi, la sostituzione è già in corso da parte di Venis, la società di telecomunicazioni e informatica del Comune sta provvedendo a potenziare la rete. Certamente la wi-fi pubblica non è più strategica come lo era 12 anni fa quando fu realizzata, dato che i contratti telefonici ormai hanno costi irrisori anche per i turisti che arrivano dall'estero. Tuttavia, essa serve anche al collegamento di servizi di pubblica utilità.

NUOVI HOTSPOT

«Entro marzo dovremmo aver concluso - spiega Alessandra Poggiani, direttore generale di Venis - e l'operazione è stata resa possibile grazie ai fondi del patto per Venezia che il Comune sta utilizzando in pieno. I nuovi punti di accesso a internet saranno più potenti e accessibili ed entro settembre ne saranno realizzati altri 50 nelle zone dove non sono presenti, come piazzale Cialdini a Mestre (punto di interscambio per i tram) o nelle zone come piazzale Roma dove due antenne non bastano a coprire il fabbisogno dell'enorme numero di persone che l'attraversa. I problemi in cui attualmente incorrono coloro che provano a connettersi non dipendono dalla capacità di banda, perché abbiamo una rete velocissima e di nostra proprietà. Ci sono poche antenne, che risalgono a 12 anni fa e le stiamo sostituendo con strumenti più nuovi».

FIBRE OTTICHE

Pochi lo sanno, ma Venezia è all'avanguardia in Italia e in Europa tra le città storiche, dove intervenire è estremamente complicato, nel campo della banda ultralarga. Questo vale non solo per la rete pubblica del Comune e utilizzata anche da altri enti pubblici che è velocissima, ma anche per quella messa giù da Open Fiber (Enel) e Flash Fiber (Tim e Fastweb) che porta la fibra in tutte le case.

«La parte di Open fiber è finita - aggiunge Poggiani - e per giugno saranno completati gli ultimi scavi. Flash fiber ha un piano più lungo, anch'esso ha ha coperto gran parte della città (il 90 %) e sta valutando di portare la fibra nelle aree più periferiche come Zelarino o Dese e in alcune isole dove ci sono zone non coperte. Questo, soprattutto adesso con tanta gente che utilizza la rete per domotica e per vedere film, è non solo utile ma necessaria. Più dispositivi si usano in casa, più la connettività vecchia non è più adatta».

SENSORI E CONTAPERSONE

Il sistema di sensori e telecamere per contare i flussi turistici è possibile grazie all'infrastrutturazione tecnologica di Venezia portata avanti dal 2008, giunta Cacciari Ter e dalle successive amministrazioni.

«Sempre con fondi del Patto, come è noto, entro Carnevale saranno pronti i sensori pedonali . Li stiamo stallando in questi giorni. Telecamere e sensori - puntualizza - non sarebbero stati possibili senza una rete a fibre ottiche proprietaria, se non affittando la rete da altri operatori, ma a costi elevati. La nostra è velocissima e totalmente nel controllo dell'amministrazione. Qui sono altri operatori che chiedono al Comune di usare la sua rete, non il contrario».

SERVIZI CON UN CLIC

In questi giorni è stato implementato il servizio Dime attraverso il quale è possibile ottenere certificazioni, presentare documentazione, fare segnalazioni e pagare. Ci sono moltissime attività disponibili, ma ce ne saranno ancora di più in futuro.

«Ci saranno tutti i pagamenti, intanto - conferma Poggiani - poi ci sarà tutta la parte delle pratiche edilizie, lavori pubblici con il monitoraggio e poi mano a mano tutti servizi che il Comune eroga come sportello saranno digitalizzati. I certificati faranno sempre la parte del leone perché l'anagrafe è tuttora il punto cui più spesso di recano i cittadini per le pratiche del Comune. Un altro servizio in cui Dime ha funzionato bene è stato il bando per edilizia popolare. Il 20 per cento delle comande sono fatte interamente on line e ci aspettiamo che nei prossimi saranno di più».

Per accedere a Dime serve lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) che non è così immediato da ottenere.

«Spid è necessario perché è un'identificazione sicura anche per l'utente. Il Comune - conclude - sta partecipando a un progetto Pom Gov in base al quale nella prossima primavera ci saranno dei punti Spid in Anagrafe e Urp in cui i cittadini saranno assistiti per ottenerlo. Per chi non volesse recarsi negli uffici ci sono altri modi di identificarsi anche con webcam. Ormai Spid serve per i servizi Inps, per il bonus diciottenni, per il reddito di cittadinanza, per il modello Unico precompilato. Si perde un'ora di tempo per ottenerlo, ma poi è tutto un risparmio in termini di code non fatte e di comodità di orari».

Michele Fullin

