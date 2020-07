LO STUDIO

UDINE I punti carenti? Internazionalizzazione e comunicazione. Gli assi nella manica da giocare? Servizi e tasso di occupazione dei laureati. Nella fotografia del Censis, in base ai punteggi, l'ateneo di Udine è quarto in Italia per i servizi (e Trieste quinta), sesto per le borse (come Trieste) e l'occupabilità (mentre Trieste è ottava), nono per le strutture, ma decimo per l'internazionalizzazione e dodicesimo per comunicazione e servizi digitali (mentre Trieste è quarta).

LA SERIE STORICA

A guardare la serie storica, dal 2015 al 2020, a peggiorare di più le pagelline dell'ateneo di Udine sono internazionalizzazione (scivolata dagli 87 punti del 2015 agli 82 di oggi) e comunicazione (passata da 98 punti del 2015 agli attuali 89), mentre le strutture, che nel 2018 davano un punteggio di 78 oggi sono a 93 e anche le borse hanno recuperato, da 81 del 2018 a 91. Che le lauree friulane siano una garanzia di trovare un posto di lavoro in tempi brevi, lo dicono le classifiche Almalaurea e lo certifica il Censis, che dà a Udine un punteggio di 102. L'ateneo friulano, questo giro, fa peggio dei cugini triestini, ma il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, non raccoglie la provocazione del cronista. «Al di là del confronto, alla fine Udine e Trieste si comportano sempre bene, siamo nelle prime posizioni», dice.

LE BIENNALI

Se si guarda il ranking dei singoli ambiti disciplinari su cui l'indagine Censis ha concentrato la sua attenzione (e le sue classifiche) per tutte le università italiane, per le lauree biennali i punti di forza a Udine sono il campo linguistico (secondo posto dopo Venezia), scienze motorie (sesta posizione) e arte e design (sempre sesto gradino). Seguono gli ambiti economico (13. in Italia) e agrario (13.), informatico (14.), architettura e ingegneria civile (15.) e il settore letterario e umanistico (15.).

LE TRIENNALI

Per le lauree triennali, i settori che risultano più forti sono l'ambito informatico (secondo posto dopo Trento) e medico sanitario (secondo posto dopo Modena e Reggio, ma prima di Bologna, Padova e Milano). Sempre in posizione alta il settore giuridico (terzo gradino dopo Milano Bicocca e Padova), linguistico (quinta posizione), scienze motorie (sesta), arte e design (8. posto). Nella parte meno alta, invece, l'ambito agrario (12.), architettura e ingegneria civile (12.), economia (12.), il comparto umanistico (14.), politico-sociale e della comunicazione (14.) e ingegneria industriale e dell'informazione (20.).

La rivale storica Trieste, invece, fa meglio alle triennali per ingegneria industriale (è ottava), ambito letterario (8. posto) e politico-sociale (è addirittura terza), ma fa peggio nel settore medico, dove è solo ottava per punteggio nella classifica generale degli atenei italiani.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA