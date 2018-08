Intanto da autunno via al valzer dei conduttori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Porte girevoli in autunno per i volti di punta di casa Rai. Si parte il 9 settembre con Andrea Bocelli, con un charity show condotto da Milly Carlucci dall'Arena di Verona.Stessa location, una settimana dopo il 15, con Baglioni e il suo Al centro. Su Rai1 troverà ancora una volta spazio il Tale e quale show di Carlo Conti che da venerdì 14 settembre riaprirà i battenti trovando in giuria Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Alberto Angela trasloca da Rai3 a Rai1 con Passaggio a Nord Ovest, Ulisse e lo speciale Stanotte a Pompei. Da...