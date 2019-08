Installazioni ovunque: sorvegliati in particolare l'Agordino e l'Alpago

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAPPABELLUNO Un numero preciso e ufficiale di tutte le installazioni per rilevare la velocità, presenti in provincia, non c'è. Non ce lo ha la Prefettura e nemmeno la Stradale. Ma da uno sguardo sulla mappa riportata dal sito autovelox.it si evince che sono oltre un centinaio gli autovelox bellunesi. La zona in cui c'è la massima concentrazione è l'Agordino, Alto Agordino e la Sinistra Piave. Solo nell'area tra i comuni di Livinallongo e Colle ce ne sono quasi 20. Per non parlare poi dell'Alpago dove tra Puos, Pieve e Spert ce ne sono...