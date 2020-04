IL TRAGUARDO

TREVISO Settant'anni di matrimonio e di vita insieme: l'anniversario d'amore di Nelda e Giorgio al tempo del Coronavirus. 91 anni la sposa, 93 lo sposo, Nelda e Giorgio Zane, sono arrivati mano nella mano al traguardo delle nozze di titanio per la prima volta da soli, come nel giorno del loro matrimonio. Si erano detti il loro sì per sempre il 17 aprile del 1950 nella chiesa di Sant'Agostino in città. Vivono nella loro serenità: «Il virus? Non ci fa paura - ammettono - piuttosto siamo stanchi di restare in casa. Non abbiamo timore di ammalarci, ma continuare a restare chiusi qui dentro è un vero disastro. Però ci adattiamo serenamente alla situazione: cuciniamo, leggiamo, parliamo tanto. In attesa che finisca».

I DONI

Nel giorno del loro 70esimo anniversario - giunto inaspettato in tempo di quarantena - il primo regalo, forse il più bello, sono state la protezione e la cura ricevute dalla famiglia costruita insieme. Tre figli, tre nipoti e due pronipoti che pur nella distanza d'obbligo dell'emergenza, prodigandosi con tutte le attenzioni possibili, non hanno mai fatto sentire i loro genitori e nonni soli. Secondo regalo ricevuto, un quadretto, con le più belle foto in bianco e nero scattate il giorno del loro matrimonio e affiorate dall'album di famiglia. Con la sposa in cappotto e il velo bianco. Terza sorpresa, una grande pianta di basilico profumato con un enorme fiocco rosso. Il segreto di un amore che non conosce tempo? «Tanta pazienza e non aver paura di avere ognuno la propria personalità», dice Nelda sicura e innamorata come il primo giorno. Il colpo di fulmine per loro è arrivato una mattina in un bar in centro, dove entrambi erano capitati per caso con tanto di genitori al seguito: «Io ero uscita con mio papà che doveva comprare le sigarette e siamo entrati in un bar racconta Nelda Giorgio era già lì con sua mamma. L'ho conosciuto così, perché mio padre conosceva sua madre». Di lì al giorno del primo appuntamento per andare a ballare insieme il passo è stato breve. Tre anni dopo le nozze. Poi l'arrivo dei tre figli Roberta, Fabio e Vito. E ora passate le nozze d'argento, d'oro e pure di diamante, il sì detto per sempre continua: «Non sono sempre state rose e fiori racconta Nelda non si può essere d'accordo su tutto. Ma abbiamo sempre affrontato tutto insieme». Impiegato del catasto lui, parrucchiera in un negozio del centro lei. E insieme tre figli da crescere. Con sacrifici sì, ma senza mai perdersi d'animo. Come fa l'amore a durare per sempre? «Il segreto non lo so confida Nelda Non sappiamo nemmeno noi come siamo arrivati fino a qui. Non abbiamo rimpianti». Agli sposi non sono mancati nemmeno gli auguri a distanza arrivati con una videochiamata dal sindaco Mario Conte.

Alessandra Vendrame

