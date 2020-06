RIPARTENZA

PADOVA Giocare, stare insieme, investire in spensieratezza e recuperare le amicizie perdute: da ieri mattina oltre duemilacinquecento bambini hanno trovato un'occasione di svago e gioia nei centri estivi che fanno in capo alla Fism, Federazione italiana scuole materne, centri cioè di stampo cattolico.

Sono state circa novanta scuola materne coordinate da parrocchie, congregazioni di suore, enti morali, dislocate tra Padova e provincia, a riaprire i battenti e cambiando pelle per l'estate, offrendo cioè non attività didattiche come durante l'anno scolastico ma attività di divertimento e socializzazione. Per i bambini tra i 3 e i 5 anni e mezzo ieri è stato dunque un giorno di festa, un lunedì di girotondi, merende condivise, canzoni e balli di gruppo.

NUMERI

«Ha riaperto il 50% delle nostre strutture, ed è un bel numero, altre si stanno organizzando», gioisce Mirco Cecchinato, presidente della Fism di Padova, che durante le varie fasi dell'emergenza coronavirus ha tenuto riunioni on line con i gestori delle 199 scuole dell'infanzia e i 55 nidi che aderiscono all'associazione e che in tempi normali accolgono 17.500 bambini grazie al lavoro di 1.500 tra insegnanti e operatori.

«Noi ci eravamo organizzati e rimaniamo organizzati con un operatore ogni cinque bambini anche se le ultime ordinanze sottolineano che questo rapporto non è più vincolante ma raccomandato. Un po' ci penalizza ma non modifichiamo l'organizzazione - promette Cecchinato - perchè ci interessa la tranquillità nella sicurezza. La normativa attualmente in vigore è più flessibile della precedente: non c'è più l'obbligo dell'adulto educatore fisso per l'intero periodo, ma ogni quindici giorni, inoltre è stata inserita la possibilità di farsi aiutare da adulti esterni che collaborano e coadiuvano nell'organizzazione. Il nuovo Dpcm norma anche i pernottamenti, questo significa via libera per i Grest e i campi estivi parrocchiali di più giorni».

E l'offerta, per la gioia di tanti genitori, è destinata ad aumentare. «Secondo me arriveremo intorno alle 130 strutture, i due/terzi dei centri Fism tenuto conto che i centri estivi non sono mai stati una delle specialità delle scuole di infanzia. Per due motivi. Primo: a luglio il personale solitamente aveva le ferie, ed conseguentemente era difficile la gestione, secondo sono appannaggio delle parrocchie. Quest'anno è diverso: alcune scuole hanno stretto convenzioni con Comuni o cooperative, mettendo a disposizione gli spazi interni e i giardini. Noi volevamo fare i centri estivi per non stare chiusi sei mesi, per dare un segnale di vitalità, andare incontro alle famiglie, mantenere con loro il dialogo. Poi teniamo conto che un insegnante in cassintegrazione a luglio non ha ferie, quindi deve lavorare e va pagato ugualmente. Insomma, anche dal punto di vista economico, con le entrate si riesce a pagare in toto o in parte il personale. Mi rendo conto che non è una passeggiata organizzare un centro estivo, ma secondo noi era una cosa preziosa non chiudere ma prodigarsi per dare un segnale forte, di accoglienza».

RETTE

Attualmente alla Fism, istituita nel 1973 dalla Cei, Conferenza episcopale italiana, fanno riferimento circa 8.000 scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana, gestite da congregazioni religiose, parrocchie, enti morali, associazioni anche di genitori, frequentate da 550.000 bambini. Le scuole aderenti alla Federazione «sono impegnate a promuovere l'educazione integrale del bambino, secondo una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita». Le rette ai centri estivi Fism nel territorio padovano variano da 100 a 150 euro a bambino a settimana, compreso il pranzo. Previste agevolazioni per fratelli.

Federica Cappellato

