Insegnanti di sostegno, nomine in alto mare

CATTEDRE SCOPERTEROVIGO La situazione è ancora in alto mare per la copertura dei posti di sostegno nelle scuole secondarie del Polesine: «Se le cose non si risolvono, consiglio ai genitori la via legale», afferma Bertilla Gregnanin di Uil scuola per far ottenere, con un decreto d'urgenza, la «tutela del diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità».GENITORI IN ATTESAA una settimana dall'apertura dell'anno scolastico, la previsione è che saranno necessari ancora 15 giorni almeno per completare con le supplenze i...