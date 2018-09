CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INQUINAMENTOPORDENONE Da anni lo stato di salute del lago della Burida è tenuto sotto controllo. L'invaso artificiale, 'conteso'' dai comuni di Pordenone e Porcia, è stato oggetto, anche in passato, di sversamenti di sostanze che hanno contribuito ad inquinare le sue acque. Nei giorni scorsi l'attenzione di alcuni cittadini si è focalizzata su un insolito colore marroncino che, in particolare, persisteva su una delle sponde. Probabilmente, come già accaduto, la sostanza era arrivata al lago della Burida attraverso il rio delle Remengole,...