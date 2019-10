CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Inquinamento a Padova, è scontro sull'utilizzo dell'ex caserma Prandina. Ieri il responsabile delle politiche antismog di Legambiente Lucio Passi ha replicato al presidente dell'Associazione commercianti del centro che contestava il no degli ambientalisti all'utilizzo del parcheggio Prandina: «Meglio il tram, perchè porta molta più gente in centro di un mega parcheggio». E mentre il vice sindaco e assessore alla Mobilità Arturo Lorenzoni interviene per dire che «serve una mediazione tra le esigenze dei commercianti e quelle di...