INNOVAZIONEUDINE Dai fanghi di scarto ai fertilizzanti bio, per produrre dei correttivi per l'agricoltura. Il progetto della società Terranova srl per il suo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di Mortegliano, che prevede di raddoppiare quasi la potenzialità di trattamento, passando da 12mila a 23mila tonnellate all'anno, con l'introduzione di nuove tipologie di rifiuto, è ora al vaglio degli uffici regionali, dove è stato avviato recentemente lo screening di Via, il procedimento amministrativo per verificare se il piano dovrà...