INNOVAZIONE

SPINEA Un'azienda di Spinea creando delle mascherine in pelle per proteggere il suo personale all'interno dell'azienda ha lanciato un prodotto nuovo per il quale si sta aprendo un inaspettato mercato. Gli ordinativi stanno già arrivando dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud, principali mercati con cui l'azienda lavora. La mascherina non è naturalmente un presidio medico e quindi non si può utilizzare in ambito sanitario. L'azienda Terrida srl ha la sede a Spinea in via Pacinotti dal 1984 ed è stata fondata dal papà Sergio. Adesso vede impegnati i figli Monica,Pierluigi e Federica. L'azienda Terrida lavora principalmente nel campo delle borse e della valigeria ma in questi giorni si sta aprendo un nuovo mercato con le mascherine in pelle che sembra stia avendo già un buon riscontro sopratutto all'estero dove sono concentrate principalmente le vendite. Per l'uso comune le mascherine che produciamo -afferma l'amministratore delegato dell'azienda Pierluigi Terrida- non dobbiamo avere certificazioni che ne attesti l'uso medico. Queste mascherine sono in pelle e per avere una ulteriore e sicura protezione viene applicata una salvietta assorbente interna. Il prodotto viene creato e lavorato nella sede di Spinea con pelle di provenienza italiana conciata al vegetale, senza utilizzo di cromo, ipoallergenica ed ecologica certificata. Dalle ricerche che abbiamo svolto - precisa Pierluigi Terrida - abbiamo testato che la protezione che svolgono queste mascherine soddisfano a molti requisiti richiesti. Infatti oltre ad essere impermeabili, come la pelle garantisce, sono molto durevoli in quanto si possono lavare e disinfettare decine di volte oltre ad essere ecologiche in quanto non si gettano via come le altre. Basta ad ogni utilizzo cambiare la salvietta assorbente che viene applicata alla mascherina e la protezione ricomincia. La certificazione relativa alla pelle di produzione ipoallergenica ed ecologica è fatta dal famoso Consorzio Toscano che ne porta il nome. Sarebbe bello che tutti noi comprendessimo - conclude - l'importanza del valore della nostra nazione, della nostra capacità creativa

Luigi Bortolato

