CAORLE Da Caorle arriva il robottino anti-Covid per gli asili e le scuole. La start up caorlotta Sunrise, che nei mesi scorsi ha presentato il totem digitale Spray for Life per l'igienizzazione e il controllo della temperatura corporea wi-fi, ha ora lanciato un nuovo prodotto, pensato per i bambini e in particolare per le scuole in vista dell'imminente riapertura. Si tratta di una versione di Spray for Life adattata alle esigenze dei giovani studenti dei gradi di scuola inferiore. Si tratta di un robottino che interagisce con messaggi vocali personalizzabili, rileva la temperatura corporea quando si avvicina la testa oppure il polso e disinfetta le mani e anche i piedi in modalità no-touch: con l'igienizzazione delle scarpe si riduce inoltre la presenza di batteri all'interno delle scuole, rendendole ancora più sicure.

Il nuovo strumento nella lotta al Covid è completamente automatizzato ed è stato anche adattato alle esigenze dei bambini diversamente abili. Il robottino è di colore verde, ma nel caso ravvisasse una temperatura corporea superiore agli standard previsti per le scuole si colorerà di rosso e manderà un messaggio di allerta che potrà essere raccolto dal personale scolastico. Tra le funzioni disponibili del nuovo strumento ideato dalla start up di Caorle e realizzato con la collaborazione della Styplex di San Giorgio delle Pertiche (Padova), c'è anche quella per cui il responsabile della sicurezza della scuola potrà verificare in tempo reale, direttamente sul proprio smartphone, la situazione delle misurazioni degli accessi e la presenza di eventuali messaggi di allerta, così da poter intervenire e prevenire all'istante l'insorgere di possibili focolai che potrebbero comportare l'isolamento fiduciario per intere classi. Questa novità è stata presentata nei giorni scorsi all'istituto Bim Bum Bam di Noventa Padovana, realtà che comprende asilo nido e scuola per l'infanzia. Sunrise è una start up innovativa fondata da un gruppo di imprenditori specializzati in tecnologia e innovazioni sanitarie. Il fondatore è Simone Tomasello, noto imprenditore del settore ho.re.ca. e dell'event management, essendo l'ideatore del Caorle Street Food Festival e di Caorle Wonderland, rassegna di eventi natalizi. Subito dopo la riapertura, Sunrise ha lanciato Spray For Life, colonnina digitale che oltre a procedere alla sanificazione di mani e piedi, misura a distanza la temperatura corporea ed è in grado di verificare, grazie a particolari software, se l'utente sta o meno indossando la mascherina, presidio sanitario fondamentale.

