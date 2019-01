Inneggia a Allah e accoltella i passanti terrore alla stazione di Manchester

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEROMA Manchester ripiomba nell'incubo terrorismo. Tre persone sono state accoltellate la sera di Capodanno alla stazione ferroviaria da un giovane che, hanno raccontato alcuni testimoni, ha invocato «Allah» prima di colpire. Tra i tre feriti c'è anche un sergente di polizia che è stato accoltellato alla spalla.COLTELLO DA CUCINAL'aggressore, un venticinquenne, è stato subito arrestato ma non ancora identificato anche se la polizia indaga per terrorismo. Tutto è avvenuto poco prima delle 21 alla stazione di Victoria, in quel...