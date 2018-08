Innamorato fa chiudere le case d'appuntamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE «Mi sono innamorato, non voglio che lo sfruttino, aiutatemi a liberarlo...». È un cliente dell'appartamento di viale della Libertà 73, diventato casa d'appuntamenti, che il 1. luglio 2016 si presenta negli uffici della Questura di Pordenone. Racconta di un giovane transessuale thailandese e di altre ragazze orientali costretti a prostituirsi per pagare il debito contratto in Thailandia con le persone che li hanno aiutati a raggiungere l'Italia con un visto turistico. Le indagini sviluppate dalla Squadra Mobile hanno...