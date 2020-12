Davanti al municipio, ad attendere i manifestanti, c'era il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina: «C'è una certa emozione, per questa iniziativa, che parte dal basso e va verso l'alto. Talvolta sembra che noi politici e amministratori diciamo cose scontate; in realtà qui, oggi, c'era il paese. C'erano le associazioni che operano nella comunità, quelle sportive, il volontariato. Una Cortina che è toccata dal Dpcm, da queste misure incomprensibili». Ghedina ha condiviso, da subito, l'iniziativa della manifestazione, per sensibilizzare governanti e opinione pubblica sulle reali difficoltà di chi opera e vive in montagna. In particolare, ha recepito le istante della gente d'Ampezzo, ma pure delle altre vallate, accomunate nei timori e nelle difficoltà, ma anche nella maniera di esprimere il dissenso, con il rispetto delle norme e nella consapevolezza che comunque Cortina è una cassa di risonanza, che amplifica ogni voce: «Abbiamo vissuto una marcia silenziosa: è così che la montagna vuole essere presente, farsi sentire commenta Ghedina ed è stato un momento coinvolgente, una pagina bella della nostra storia, di compattezza, con una forte voglia di esserci. Oggi sono emozionato, ma veramente orgoglioso della mia comunità».

