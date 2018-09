Iniziati i lavori per la sistemazione della facciata del Verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPADOVA Chi fosse passato ieri per la zona del teatro Verdi non l'avrebbe quasi riconosciuto, dato che la facciata è stata interamente ricoperta da un ponteggio per i lavori di restauro. Lavori che il Comune ha finanziato con 200mila euro e la cui durata è prevista in 150 giorni.«Erano vent'anni che non si faceva nulla - dice l'assessore alla Cultura Andrea Colasio - ricordo che l'ultimo intervento lo inaugurai io nel 1997. La facciata mostra segni evidenti di degrado e non potevano procastinare oltre i lavori per uno degli...