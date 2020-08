IL CASO

MIRANO Lì dove la didattica a distanza ha funzionato senza intoppi e con successo, salvando letteralmente un anno scolastico, riproporla diventa una valida alternativa. È il caso, per esempio, dell'istituto Majorana Corner di Mirano, che con i suoi 1500 iscritti al liceo è il cuore di uno dei poli scolastici più affollati della città metropolitana, in cui si superano i 4000 studenti dalle elementari alle superiori.

La dirigente Monica Guaraldo è alle prese quindi con la gestione di tantissime classi che a settembre non potranno ripartire con le stesse modalità della fase pre Covid. Le prime modifiche sono strutturali: «Noi abbiamo chiesto, per esempio, la sistemazione di un grande spazio che era però troppo freddo e quindi inutilizzabile - spiega la preside -. La Città metropolitana è stata molto presente, ha raccolto le richieste e dato seguito iniziando a intervenire, prima coibentando la struttura, poi sistemando il soffitto».

Secondo passo: scaglionare gli ingressi. «Non era pensabile far venire a scuola 1500 ragazzi contemporaneamente, a prescindere dal fatto che entrate e uscite vengano gestite in sicurezza». Ci saranno quindi due orari diversi: alcuni studenti saranno a scuola dalle 8 alle 13 altri dalle 9 alle 14. «Stiamo calcolando i flussi per suddividerli. A questo si aggiunge il fatto che l'ufficio scolastico ci ha concesso una prima in più, permettendoci così di alleggerire le altre classi, in particolare una sezione in cui c'è uno studente con disabilità. Grazie a questa classe in più avremo il relativo aumento di organico ma noi abbiamo chiesto di poter avere anche due operatori scolastici in più per esigenze di pulizia profonda negli spazi comuni e nelle aule».

Allo studio poi c'è un progetto innovativo di rotazione casa/scuola delle classi: «Alle lezioni in classe alterneremo dei momenti in dad, sempre con lo scopo di alleggerire gli spazi comuni. Avremo classi che periodicamente frequenteranno le lezioni da casa, più o meno una settimana ogni 5, ma stiamo valutando diverse ipotesi da proporre al collegio docenti». Il Majorana-Corner si è rivelato una delle eccellenze scolastiche in fatto di tecnologie: grazie a un team digitale già attivato a settembre, a due giorni dal tutti a casa i ragazzi erano già nelle classi virtuali con computer e telefonini. È stata quindi una delle poche realtà scolastiche a garantire continuità nelle lezioni. «L'ipotesi di rotazione tra settimane in classe e lezioni a casa - precisa Guaraldo - non includerà le classi che presentano studenti in situazioni di svantaggio. Se ci sono situazioni simili, la classe verrà sempre a scuola per garantire l'autonomia di tutti i ragazzi».

