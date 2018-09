CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREROMA«Se la Gronda di Genova si dovrà fare, si farà». Ufficialmente se ne parlerà quando sarà conclusa la valutazione sulle tutte le grandi opere. Ma le parole di ieri del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, hanno tutto il sapore di una parziale marcia indietro rispetto al congelamento dell'opera tra i dossier da rivedere o cancellare. Una buona notizia per il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che anche nei giorni scorsi aveva ribadito l'urgenza di far partire i lavori per quella nuova autostrada di...