L'INCONTRO

Un appuntamento, a margine degli Stati generali della montagna, per discutere della statale di Alemagna. Al tavolino Claudio Andrea Gemme, numero uno di Anas, e Roberto Padrin, primo inquilino di Palazzo Piloni a Belluno. Obiettivo: capire cosa si possa fare per la statale che sempre più spesso ospita un serpentone ininterrotto di automobili che salgono (al mattino) e scendono (nel tardo pomeriggio) dal Cadore. Dall'incontro è emersa la volontà di creare un gruppo di lavoro che valuti le necessità per le Olimpiadi e per i Mondiali. «Il tempo corre - spiega Roberto Padrin - ed è meglio pedalare in fretta, bisogna iniziare a prendere in esame adesso la situazione altrimenti la provincia si troverà in forte difficoltà tra qualche anno». Molto probabile che nel corso dell'incontro ristretto si sia discusso del nodo di Longarone, di cui Padrin è sindaco.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, martedì ha indicato l'imbuto di Longarone come l'assoluta priorità da risolvere prima delle Olimpiadi 2026. Prima di avere un treno che colleghi Venezia a Cortina e poi all'Austria. Il governatore del Veneto lo ha fatto davanti a una platea di imprenditori che è pronta a sostenere i passi in avanti delle infrastrutture. La presidente degli industriali lo ha detto chiaramente: «Senza opere i Giochi 2026 non bastano ad evitare il declino di questo territorio». Poche parole quelle di Lorraine Berton che sono destinate a diventare il mantra dei prossimi anni. A segnare un punto di svolta nella programmazione per la provincia di Belluno. Insomma, per i capitani d'industria, è inutile illudersi che potranno essere le Olimpiadi a risolvere i problemi di questo territorio.

Nei giorni scorsi, a tenere banco sul fronte delle infrastrutture è stata anche la questione aerei e elicotteri. Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha spiegato che di riaprire l'aeroporto di Fiames non se ne parla, il governatore Zaia ha spiegato che l'idea di far arrivare i turisti Vip in una discarica non è una buona idea ma che permettere a chi ha un piccolo aereo di arrivare a Cortina potrebbe essere una grande occasione di sviluppo per il turismo.

«Inutile puntare sulle grandi opere - ha sottolineato nei giorni scorsi Padrin - forse è meglio puntare sugli interventi necessari e alla nostra portata». Insomma, il dibattito è apertissimo ed ora a discuterne ci sarà anche Anas.

A.Z.

