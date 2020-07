IL RAPPORTO

BELLUNO Sono soprattutto le donne ad aver pagato il conto più salato della pandemia da coronavirus negli ambienti lavorativi del Bellunese, sul fronte degli infortuni sul lavoro. Lo dicono le denunce di infortunio a causa del Covid 19 presentate sul tavolo dell'Inail di via Fantuzzi, dall'inizio dell'emergenza (gennaio) fino a domenica 31 maggio compresa. L'83,12% delle segnalazioni riguardano donne, principalmente impegnate come infermiere negli ospedali o anche operatrici socio sanitarie in strutture per anziani. Dal primo giugno in poi, come riferisce la dirigente responsabile dell'Inail bellunese, Zaira Silvia Pillitteri, le denunce hanno avuto un calo. In questo mese, dopo il lockdown, sono state praticamente nulle.

Sono 237 gli infortuni sul lavoro da Covid avvenuti in provincia: 197 sono donne, 40 sono uomini. La buona notizia è che in provincia non c'è stato nessun infortunio da coronavirus con esito mortale, come avvenuto in gran parte delle altre province venete (un lavoratore morto a Rovigo, 4 a Treviso, 3 a Venezia, uno a Verona). È anche la prova che in provincia le misure di sicurezza sul posto di lavoro sono state attuate con scrupolosità: Belluno è la penultima provincia per numero di infortuni in Veneto, prima di Rovigo che con soli 92 casi conta anche un decesso. In Vento in totale ci sono stati 3980 casi (sul totale di 47mila 22 casi in Italia), Belluno ha quindi solo il 5,95% delle denunce. La maglia nera va a Verona con 1200 denunce di infortunio, poi Padova (673), Treviso (643), Vicenza (625) Venezia (510).

L'analisi per professione evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta da contagi: quasi la totalità delle denunce sono relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari, i medici, operatori socio-assistenziali e il personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri. Contattata per il contraddittorio Usl 1 Dolomiti non rilascia dichiarazioni, trattandosi evidentemente di indagini in corso. «I casi che abbiamo analizzato - spiega la referente Inail Pillitteri - riguardano infermieri, sanitari, sociosanitari, operatori di case di riposo. Fino ad ora in provincia si sta lavorando esclusivamente su questo tipo di infortuni, poi con il ritorno all'attività produttiva vedremo quali saranno le evoluzioni». Nessun barista, cassiere o cameriere, al momento, ma va sottolineato che la ripresa è di fatto appena iniziata e fortunatamente l'emergenza non è più quella di due mesi fa.

«Questo tipo di pratiche - prosegue Pillitteri dall'Inail - vengono trattate come ordinarie denunce di infortunio sul lavoro». Ma come è stato specificato da Inail nelle scorse settimane il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa: insomma ha precisato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Infine c'è anche un'anomalia: ai medici dipendenti di Usl viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro in caso di contagio, ai medici di base no, in questo caso si fa riferimento all'assicurazione di ciascuno che non considera il Covid una malattia professionale.

La sede Inail di Belluno non si è mai fermata in questo periodo, facendo ricorso allo smart working, limitandosi ai casi urgenti e indifferibili. In molti ancora lavorano da casa.

Olivia Bonetti

