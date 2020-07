I DATI

UDINE Nei primi cinque mesi di quest'anno le denunce per infortuni sul lavoro in regione sono diminuite del 24,7 per cento, secondo i dati aggiornati a fine maggio. Ma, mettono in chiaro i sindacati, questo è solo frutto della drastica riduzione delle ore lavorate, innescato dal lockdown forzato per far fronte alla pandemia da coronavirus. Con la riapertura di fabbriche e aziende, infatti, il triste conteggio dei feriti e, purtroppo, delle vittime, ha ricominciato a vedere numeri in crescita.

La tragica morte del ventiquattrenne nel salumificio di San Daniele è il secondo decesso che si registra in Friuli nel giro di cinque giorni, dopo quello avvenuto a Pordenone solo poco tempo prima.

IL QUADRO

Secondo i numeri dei primi cinque mesi, dal 1. gennaio al 31 maggio di quest'anno, in Friuli Venezia Giulia le denunce per infortunio sul lavoro sono state 5.347, vale a dire 1.752 in meno rispetto alle 7.099 registrate da gennaio a maggio del 2019 (-24,7%). La gran parte ha riguardato incidenti che si sono verificati in occasione del lavoro: 4852 casi, contro i 6.260 dell'anno precedente, con un calo del 22,5 per cento. Quanto agli infortuni in itinere, ne sono stati denunciati 495 in Friuli nei primi cinque mesi del 2020, ossia 344 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-41%). A pagare il prezzo più alto, in regione, la provincia di Udine, teatro secondo i dati dei primi cinque mesi, di 2.178 infortuni (quasi la metà del Fvg), contro i 2.943 dell'anno precedente, vale a dire il 26 per cento in meno. Il calo maggiore in regione, si è registrato nell'Isontino con un decremento del 33,2%, seguito dal Pordenonese con il 30% in meno. Il settore più colpito in Fvg, per numero di incidenti denunciati nei primi cinque mesi, è quello di industria e servizi, con 4.545 denunce di infortunio (contro le 5.202 dell'anno prima, -12,6%), seguito da settore pubblico (597, contro i 1.677 dell'anno prima, -64%) e dall'agricoltura (205 contro i 220 del 2019, -6,8%).

DECESSI

Nei primi cinque mesi di quest'anno i morti per infortunio sul lavoro sono stati sei in regione, tre in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Il maggior numero di casi letali si è registrato in itinere, con 4 decessi contro i 2 sul lavoro, mentre nel 2019, all'opposto, erano stati 7 i casi in ambito lavorativo e 2 nel viaggio per raggiungere l'azienda. Se si guarda ai settori più colpiti, sempre nei primi cinque mesi dell'anno, tutti i sei decessi dovuti ad infortunio sul lavoro si sono verificati nel comparto di industria e servizi (come l'anno scorso era capitato per tutti i casi mortali). La provincia di Udine è quella che nei primi cinque mesi dell'anno ha dovuto piangere più morti, con 3 casi (nel 2019 erano stati due in provincia), cui ora si aggiunge anche il decesso di San Daniele. Nel Pordenonese, invece, a fine maggio si contavano due vittime e una in provincia di Trieste.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

