PREVENZIONE

VENEZIA C'è il Covid, mentre invece non c'è l'influenza. Se l'anno scorso di questi giorni, si raggiungeva il picco della malattia stagionale, con tanta gente a letto con la febbre, quest'anno l'influenza praticamente ha ceduto il passo di fronte all'intercedere, pesante, del coronavirus. Il perché lo spiega il primario di Geriatria dell'Angelo, Ernesto Rampin: «Senza dubbio abbiamo rilevato nel nostro reparto, tra i nostri degenti anziani, una frequenza molto, molto minore della sintomatologia influenzale afferma L'epidemia da Covid in corso ha sicuramente influito e lo ha fatto con una duplice modalità: da una parte, il coronavirus si è sovrapposto alla consueta epidemia influenzale e la ha quasi coperta, poiché con i test che si utilizzano in ospedale si è indagato in primo luogo alla ricerca del Covid, per la sua maggiore pericolosità; dall'altra, e questo è il fattore più importante, il coronavirus ci ha costretto tutti a usare quei dispositivi di protezione che abbiamo imparato a conoscere e utilizzare, e questi hanno costituito una barriera efficace anche per la diffusione del virus dell'influenza e degli altri virus parainfluenzali». A fare la differenza è soprattutto la mascherina, tanto che Maurizio Scassola, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, avverte: «Sarà opportuno abituarsi a usarla sempre, anche in futuro e anche una volta che il Covid sarà debellato grazie alla vaccinazione di massa. Dovremo tenerla con noi al pari del portafoglio o del cellulare, perché è in grado di proteggerci dai virus, ma anche dall'inquinamento in autunno e inverno, dal polline in primavera, dall'ozono in estate... È normale che indossarla possa essere un po' scomodo, ma i benefici, come si vede, sono tantissimi». Anche quest'anno sono attivi i medici sentinella che registrano l'incidenza sulla popolazione della malattia stagionale. Secondo la rete Influnet, in questi giorni, in media, è malata di influenza circa una persona e mezza ogni mille abitanti, quando l'anno scorso, al picco pandemico, i casi erano una dozzina. Considerando che l'intera provincia di Venezia ha circa 860 mila abitanti, si può dedurre che al momento ne siano malate circa 1.300 persone.«L'uso dei dispositivi di sicurezza e l'attenzione al distanziamento fisico hanno ridotto sensibilmente anche le virosi secondarie, ad esempio le faringiti o le bronchiti», aggiunge ancora Scassola.

I DATI

Il bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità registra che, a livello nazionale, dal 25 al 31 gennaio i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all'intera popolazione, sono stati circa 86 mila, per un totale di circa 1.510.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. Dovunque si è sotto la soglia di base. Come sempre, a essere colpiti di più sono i bambini: l'incidenza è di 3,76 casi per mille assistiti nella fascia d'età 0-4 anni; 1,58 tra i 5 e i 14 anni; 1,38 tra i 15 e i 64 anni e 0,87 sopra i 65 anni. Tra gli anziani è robusta la copertura data col vaccino antinfluenzale che quest'anno è stato distribuito gratuitamente dall'Ulss già a partire dai 60 anni invece che 65, ottenendo un'adesione più alta che in passato. In autunno il vaccino non era stato disponibile nelle farmacie per la distribuzione appannaggio delle persone che non rientrano nelle categorie a rischio (ad es. i malati cronici e i lavoratori di pubblico servizio), circostanza che aveva fatto temere per un più alto rischio di diffusione della malattia stagionale da cui quest'anno era ancora più importante proteggersi perché, essendo i sintomi sovrapponibili a quelli da Covid, la presenza o meno del vaccino avrebbe aiutato il medico a discriminare meglio il tipo di infezione che aveva davanti. Ma a sorpresa, o forse non molto, almeno per gli addetti ai lavori, la mascherina è stato il baluardo più forte anche contro l'influenza.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

