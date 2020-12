SANITÀ

MESTRE Il 12 ottobre è partita la campagna delle vaccinazioni antinfluenzali, il 17 già molti medici di base erano rimasti senza. Il governatore del Veneto Luca Zaia e pure l'Ulss 3, come le altre aziende sanitarie del territorio, avevano invitato già ai primi di settembre a coprire il più possibile la popolazione con i vaccini, in modo da distinguere meglio i malati con l'influenza da quelli col Covid.

Belle intenzioni ma alla prova dei fatti in questi giorni, oltre un mese e mezzo dopo l'avvio della campagna antinfluenzale, molti medici di medicina generale sono senza scorte di vaccini. «Tre settimane fa l'Ulss ci aveva chiesto di quanti vaccini abbiamo bisogno e ognuno di noi ha fatto la lista - raccontano alcuni dei medici di base impegnati in questi giorni a curare i pazienti, a fare i tamponi per il Covid e a tranquillizzare chi ancora non è riuscito a vaccinarsi dall'influenza -: In questi giorni l'Ulss 3 ci ha risposto che le nuove scorte dovrebbero essere in arrivo ma che forse non avremo le quantità richieste e basate sul numero di pazienti che abbiamo e che fanno parte delle categorie che vanno protette».

A metà ottobre secondo il segretario Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, Maurizio Scassola, i medici di famiglia avevano ricevuto scorte per il 50% del necessario e avrebbero ricevuto l'altra metà a partire dalla settimana seguente. Da allora di settimane ne sono trascorse 6 e negli ambulatori, oltre che per difendersi dal Covid, i medici hanno dovuto combattere con le forniture altalenanti e scarse di vaccini antinfuenzali.

Quest'estate l'Ulss aveva ordinato 65mila dosi in più: quasi 170mila contro le 102mila utilizzate tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 quando l'Ulss veneziana aveva raggiunto negli ultra sessantacinquenni la copertura del 54,7%, dato superiore alla media regionale del 53,9%. Quest'anno le regole sono diverse perché la gratuità è stata assicurata alle persone già dai 60 anni in su (mentre gli anni scorsi partiva dai 65) e in età pediatrica dai 6 mesi ai 6 anni; inoltre, con la scusa del coronavirus, tante persone in più, rispetto agli anni scorsi, hanno richiesto di essere vaccinate. Resta il fatto che siamo arrivati ai primi di dicembre e ancora i medici di famiglia, che negli anni scorsi iniziavano a metà novembre a vaccinare contro l'influenza mentre quest'anno è stato tutto anticipato appunto per permettere di distinguere i pazienti influenzati da quelli contagiati dal coronavirus, non hanno idea di quando potranno andare a regime con questa campagna invernale 2020-2021, e sperano prima che arrivino le dosi anti Covid. Una buona notizia è arrivata giusto ieri pomeriggio dal direttore dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, che ha annunciato di avere «altre 2 mila dosi per i medici di medicina di generale, dopo la rinuncia delle farmacie: raddoppiamo le dosi. Per il resto stiamo dando la risposta completa sulla base degli ordinativi della Regione e che l'Ulss aveva richiesto: avanzavamo 27 mila dosi di quelle ordinate e sono arrivate». (e.t.)

