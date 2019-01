Influenza, letti aggiuntivi e spazi in altri dipartimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONETREVISO Letti aggiuntivi nel reparto di Prima medicina. È la soluzione individuata al Ca' Foncello per scongiurare il rischio di un sovraffollamento delle corsie a causa dell'influenza. Nell'unità dell'ospedale di Treviso sono stati inseriti i letti bis: vuol dire uno in più per camera. L'altra strada è il ricovero dei pazienti con complicanze legate all'influenza anche nei reparti di Chirurgia. Sembra inevitabile. In questo periodo negli ospedali trevigiani si registrano quasi cento ricoveri al giorno. E il pronto soccorso...