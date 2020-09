L'INVERNO

VENEZIA Coprire il più possibile per escludere e individuare in maniera più facile il nemico che da sei mesi sta facendo tremare i polsi al mondo. Così, nell'attualità che adesso vede l'incipit di una possibile nuova ondata, l'Ulss 3 Serenissima gioca in anticipo sul calendario e passa al contropiede prenotando quanti più vaccini antinfluenzali possibili. Il piano è di facile lettura: aumentare il numero di persone da vaccinare contro l'influenza - ampliando la forbice dei destinatari e implementando il numero dei vaccini - per individuare con maggiore facilità i pazienti Covid-19 e non confonderli con chi è stato contagiato dall'influenza stagionale.

65MILA DOSI IN PIÙ

L'Ulss 3 infatti ha ordinato quasi 170mila dosi di vaccino per la campagna antinfluenzale del prossimo inverno. Per la precisione, sono in arrivo all'Azienda Serenissima 167.118 dosi contro le circa 102mila utilizzate tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, quando la pandemia era ancora una trama da fantascienza e quando, comunque, l'Ulss 3 aveva raggiunto negli ultra sessantacinquenni la copertura del 54,7%, dato superiore alla media regionale fissata al 53,9%.

«Ci prepariamo così, secondo la chiara indicazione del Servizio Sanitario Regionale, ad una stagione autunnale particolare, in cui non è esclusa la circolazione contemporanea dei virus influenzali e del Covid-19 - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Questi potranno avere anche una sovrapposizione nei sintomi, ed è quindi particolarmente importante, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, la massima diffusione della vaccinazione antinfluenzale. Inoltre, quanto maggiore sarà il numero delle persone, e in particolare dei soggetti a rischio, che aderiranno alla vaccinazione, tanto ridotte saranno le complicanze da influenza e gli accessi al Pronto soccorso». Le 167.118 dosi che l'Ulss 3 riceverà - e che potranno essere aumentate - sono divise nei tre vaccini: l'adiuvato trivalente sopra i 65 anni, il quadrivalente dai 6 mesi ai 64 anni, il quadrivalente per gli allergici all'uovo e le categorie speciali.

CHI È A RISCHIO

Per evitare una maggiore diffusione dell'influenza, ecco che in questo primo autunno nell'era del Covid, l'Ulss allarga la gratuità del vaccino anche a tutti i cittadini tra i 60 e i 64 anni, anche in buona salute e - fino allo scoppio della pandemia - non considerati come soggetti a rischio. «Per la stagione 2020-2021, a causa dell'emergenza Covid-19 - recita una nota dell'Ulss - al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni». A loro si aggiungono le donne in gravidanza, le persone che rischiano complicanze gravi in caso di influenza, i bambini e gli adolescenti asmatici. Ma anche, oltre ai medici e ai ricoverati in Lungodegenza indipendentemente dalla loro età, anche gli addetti a servizi pubblici, gli allevatori e gli addetti al trasporto di animali vivi, i veterinari e i donatori di sangue.

LE FARMACIE

La presidente dell'Ordine dei farmacisti di Venezia, la dottoressa Emma Immacolata Piumelli applaude lo sforzo dell'Ulss: «Sicuramente le persone saranno più sensibili alla vaccinazione, negli anni scorsi c'era stata una sorta di abbandono di questa vaccinazione. Quest'anno le persone sono più sensibili». Mentre è il collega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto e Federfarma Venezia, l'associazione che raccoglie la quasi totalità delle farmacie private sul territorio metropolitano, a rimettere sul piatto alcuni nodi: «Bisogna capire cosa si pensa di fare per le fasce considerate non deboli come lavoratori e studenti: serve sapere - si interroga Bellon - se ci sarà disponibilità di vaccini anche per loro. Come farmacisti attendiamo di capire quale contributo possiamo dare: abbiamo dato disponibilità per una distribuzione dei vaccini in farmacia anche per conto della Regione e molti colleghi si stanno formando per poter inoculare il vaccino in farmacia». Una novità, questa, assoluta.

