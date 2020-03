MESTRE Un contagio anche alla Casa dell'ospitalità, scatta la quarantena per tutti gli altri ospiti. Il Covid-19 ha raggiunto anche la struttura di via Santa Maria dei Battuti: uno degli ospiti, infatti, risultato positivo al coronavirus, attualmente si trova in ospedale a Mestre. Per tutti gli altri ospiti, una trentina, è scattato il regime di isolamento forzato. «Si tratta di un provvedimento precauzionale, al momento non vi sono altri episodi riscontrati - precisa l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - il caso è stato individuato per tempo e la situazione è sotto controllo».

Nei giorni scorsi, la Casa dell'ospitalità aveva dovuto riorganizzare con cura i propri spazi: da una parte i lavori in corso per la ristrutturazione, dall'altra le precauzioni da osservare per l'emergenza sanitaria. Per rispettare le distanze di sicurezza tra gli ospiti, la struttura aveva ridotto al capienza delle camerate a non più di tre-quattro letti, recuperando gli altri posti al piano terra nelle stanze che fino alla scorsa settimana erano state utilizzate per l'emergenza freddo. In via Santa Maria dei Battuti ora alloggiano 35 persone. Non sono rientrati, proprio per non affollare gli spazi, gli ospiti che erano già stati trasferiti a dicembre all'inizio dei lavori di ristrutturazione, 25 a Sant'Alvise e 6 in via delle Messi, alla Bissuola, che nel frattempo sono diventate piccole famiglie. La mensa interna garantisce i pasti a pranzo e a cena a tutti gli ospiti, anche a quella parte di loro che solitamente andavano a mangiare dai Cappuccini e a Ca' Letizia, suddividendoli in due turni. Ora, rispetto a qualche giorno fa, la situazione è cambiata: in regime di quarantena l'invito a non uscire si è trasformato in divieto. Oltre al decreto del presidente del Consiglio, infatti, per chi viola la quarantena si potrebbe configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 452 del Codice penale delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

