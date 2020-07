PORDENONE L'agenzia per il lavoro Adhr Group ha avviato una selezione nazionale di circa 150 figure tra infermieri, operatori socio-sanitari e ausiliari socio-assistenziali in sei regioni d'Italia tra cui il Friuli Venezia Giulia. La richiesta arriva da poli di expertise geriatrica, case di cura e case di riposo. Le realtà, alcune delle quali specializzate in nuovi modelli di assistenza alla persona, assumeranno in modo stabile, o a tempo determinato o in somministrazione, le 150 figure ricercate di cui una buona parte nella Regione. In diverse regioni, tra cui il Fvg, le aziende offriranno alle persone selezionate non residenti nell'area di pertinenza (la ricerca è qui rivolta unicamente a infermieri) l'alloggio pagato o rimborsato. La pordenonese Lisa Daniele, district manager responsabile del Progetto Sanità' di Adhr Group spiega: «Le ricerche aperte in questo settore sono numericamente importanti e sicure. Sia dal punto di vista contrattuale, grazie ad accordi stabili spesso avvalorati anche dal plus dell'alloggio pagato per chi si trasferisce, sia dal punto di vista sanitario, grazie alle misure post Covid volte a tutelare al massimo la salute del personale».

