Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CASIPADOVA La sanità e il mondo no vax. Una infermiera non vaccinata in forza all'ospedale Sant'Antonio, a fine ottobre ha perso il ricorso contro l'Azienda ospedaliera a cui aveva contestato la sospensione del suo rapporto di lavoro avvenuta il 31 di agosto. Il medico di base Dina Sandon invece con l'ambulatorio a Cervarese Santa Croce, sospesa dall'Ulss 6 l'11 di agosto perché restia al vaccino, è stata direttamente difesa nella sua...