Infarto in spiaggia Muore turista di 69 anni

CAVALLINO (G.B.) Malore fatale, muore in spiaggia sotto gli occhi del marito e del figlio. La vittima è una turista austriaca di 69 anni, da qualche in vacanza a Cavallino-Treporti. La tragedia attorno alle 13 di eri, sul tratto di arenile antistante a Cavallino. Secondo quanto è stato ricostruito la donna si trovava sotto l'ombrellone, distesa su un lettino. E qui è spirata, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. Non è escluso che il malore sia stato favorito dalla temperatura torrida, anche se pare la donna non soffrisse di...