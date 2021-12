INFANZIA

PADOVA Primo giorno di vaccinazione baby in Fiera a Padova e nei centri di Este e Cittadella. Tra oggi e domani sono già 1.600 gli appuntamenti fissati per i bambini tra 5 e 11 anni. Visto il boom di richieste, l'Ulss ha aperto altri appuntamenti per il fine settimana.

C'è ancora qualche posto libero oggi sia in città che negli hub della provincia, mentre domani è possibile portare i bambini esclusivamente al padiglione 6. A partire da lunedì si parte con le somministrazioni anche sul territorio, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta.

Per rallegrare la prima giornata di vaccinazioni al padiglione 6 oggi sono stati organizzati due turni di terapia del sorriso. Nasi rossi, maxi-scarpe e cappelloni, look colorati, divertenti e sbarazzini: i clown dell'associazione Vip - Viviamo in positivo Padova regaleranno un po' di leggerezza ai bambini, e ai loro genitori. Nel quartiere fieristico e nei centri di Este e Cittadella i pediatri di libera scelta affiancano il personale sanitario dell'Ulss e i volontari della Croce rossa.

Ieri il Collegio dei direttori di pediatria e di neonatologia del Veneto, della Federazione italiana medici pediatri del Veneto e dei pediatri specialisti dell'Azienda Integrata di Verona e dell'Azienda Ospedale-Università di Padova hanno firmato un documento per dire sì al vaccino.

«La vaccinazione rappresenta lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro per ridurre i contagi e la gravità clinica dell'infezione, gli effetti indesiderati sulla salute fisica e mentale che la malattia e le misure preventive per la sua diffusione stanno causando nei bambini, per proteggere la salute dei loro familiari e infine per debellare questa terribile pandemia dichiarano gli specialisti Raccomandiamo a tutti i genitori di vaccinare i loro bambini».

Secondo gli esperti la vaccinazione è molto efficace nel ridurre il rischio di infezione; è particolare importante per proteggere la salute di quei bambini e quelle bambine che già soffrono di altre malattie croniche e gravi; è priva di effetti collaterali severi; permette, riducendo il rischio di essere infettati dal virus, di prevenire lo sviluppo della sindrome infiammatoria multi-sistemica da coronavirus (Mis-c). Ma non solo, perché permette ai bambini di riprendere quanto più possibile una normale vita di relazione e sociale e quindi l'attività scolastica; serve a proteggere i familiari, specie quelli fragili e aiuta la società.

Attualmente a Padova e provincia sono positivi al Covid 2.190 bambini e ragazzi tra zero e 14 anni, dall'inizio della pandemia ad oggi se ne contano quasi 14mila. La fascia più colpita va da 7 a 14 anni, l'età scolare, che al momento conta 1.473 contagi (il 67% del totale). Più in generale i dati stanno rilevando un progressivo aumento dell'incidenza. In Italia, nella fascia di età 0-19 anni sono stati riportati, dall'inizio della pandemia al 30 novembre 2021, 850.754 casi di infezione, di cui 8.734 hanno richiesto l'ospedalizzazione, 252 il ricovero in terapia intensiva e 36 sono deceduti.

