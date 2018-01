Ines, 90 anni: neppure urla e sirene l'hanno svegliata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALVA PER MIRACOLOROVIGO I vigili del fuoco hanno bussato insistentemente alla porta del suo appartamento, al secondo piano della palazzina dove, ieri notte, è scoppiato il rogo innescato da un corto circuito partito dalle lucine del presepe, che ha distrutto un'abitazione al terzo piano dello stesso stabile.SONNO PROFONDOMa lei, Ines Gasparetto, 90 anni, non ha aperto la porta. L'anziana, in quegli istanti in cui, al piano di sopra, si è sviluppato l'incendio, stava infatti dormendo profondamente. Non ha avvertito il fumo e nemmeno le...