VENEZIA Un'ora di confronto pacato ma fermo sull'obiettivo comune di far pesare tutti gli attori istituzionali coinvolti per risolvere la complicata vertenza Speedline e una data certa e ravvicinata, fissata per il 21 dicembre prossimo, per la convocazione di tutte le parti in causa, inclusa la dirigenza aziendale di Ronal, al prossimo tavolo ministeriale.

Il vertice Metropolitano di Ca' Corner convocato ieri mattina dal Gabinetto del sindaco Metropolitano Luigi Brugnaro aveva l'obiettivo, già più volte sottolineato nei giorni scorsi, di portare sul tavolo nazionale il destino dell'azienda veneziana leader nella produzione di cerchi in lega per auto di alta gamma, a cui è legata la sorte di oltre 600 lavoratori più almeno altri 200 dell'indotto. In presenza hanno partecipato al tavolo le rappresentanze sindacali di Fim Cisl e Fiom Cgil, Confindustria Venezia, Luca Zuin della Stanza del Sindaco, la delegata del sindaco Metropolitano Deborah Onisto ed il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni. «Abbiamo bisogno di tutto il territorio perché non siamo in presenza di un'azienda che chiude per fallimento ha sottolineato Luigi Brugnaro e per questo chiedo una grande mobilitazione trasversale in Parlamento che sostenga i lavoratori e le lavoratrici e le condizioni territoriali per poter fare impresa». Una ventina, di tutti i gruppi parlamentari, i deputati e senatori veneti impegnati a Roma per seguire i lavori in aula che si sono collegati al tavolo Metropolitano in videoconferenza. «Sono molto soddisfatta di questo incontro in cui l'appartenenza politica è passata in secondo piano rispetto al destino dei lavoratori della Speedline e delle loro famiglie osserva Deborah Onisto - perché più che agli eventuali ammortizzatori sociali bisogna pensare al lavoro e alle imprese che devono restare qui nel nostro territorio». Tutti i presenti si sono dati appuntamento alla manifestazione di solidarietà verso i lavoratori della Speedline, in programma il 19 dicembre alle 11 davanti a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala al quale hanno garantito la loro presenza anche tutti i sindaci della Città Metropolitana di Venezia. «Sono molto fiero che abbiano aderito al nostro appello commenta il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni perché stiamo facendo squadra per un'azienda così strategica per il territorio e perché in futuro situazioni come questa non si ripetano più». Sempre ieri, a Jesolo dove ha partecipato all'inaugurazione del presepe di sabbia, anche il patriarca di Venezia Francesco Moraglia è intervenuto sulla Speedline: «Sono preoccupato perché tanti dipendenti si troveranno senza lavoro: quando si parla di reietti famigliari significa parlare delle serenità delle persone, vuol dire parlare di genitori che non sanno come provvedere alle necessità delle loro famiglie. Dobbiamo far sentire anche la nostra voce, anche mettendo al centro questi disagi sociali».

Intanto in attesa della chiusura per le festività natalizie il clima all'interno dello stabilimento di Tabina rimane molto teso e proseguono sia gli scioperi a scacchiera in modo da rallentare ma non bloccare l'intera produzione, sia il presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda per impedire l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale finito. «I lavoratori della Speedline sono molto determinati nel difendere il posto di lavoro e abbiamo accolto con fiducia l'impegno di tutti i parlamentari presenti al tavolo Metropolitano per salvare la produzione e lo stabilimento ricorda Manuela Musolla della Fiom Cgil perché riteniamo sia inaccettabile che una multinazionale come Ronal decida da un giorno all'altro di cessare l'attività e delocalizzare la produzione all'estero».

Paolo Guidone

