CONFINDUSTRIA

BELLUNO Sono 48 le imprese della manifattura che nelle ultime dodici settimane hanno fatto richiesta di accesso all'ammortizzatore della cassa integrazione Covid. Metà delle aziende operano nel settore dell'occhialeria. Su 3312 addetti totali, potenzialmente coinvolti, sono 2645 quelli impiegati nelle aziende che producono occhiali e che potrebbero accedere all'ammortizzatore sociale. Otto sono le aziende del settore metalmeccanico, con 248 addetti, 4 del settore impianti a fune (con 64 addetti in totale) e 12 con 355 addetti sono di altri settori.

LA FOTOGRAFIA

Numeri che raccontano, pur nel dramma generale della pandemia la tenuta del settore manifatturiero: «Circostanze - spiega la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton - che ci permettono di contenere il disagio sociale che si trova a livelli molto preoccupanti e per certi versi difficilmente misurabili». La richiesta di cassa integrazione avanzata dalle aziende bellunesi non è scontato che si tramuti in effettivo ricorso all'ammortizzatore ma una richiesta elevata (o ridotta) restituisce comunque una fotografia di cosa stia succedendo: «Quando c'è una richiesta - prosegue Berton - vuol dire che c'è incertezza. Ormai gli imprenditori sono diventati degli acrobati. Per non dire no alle commesse si fanno i salti mortali. Non c'è la serenità di una ripresa».

INCERTEZZA

La parola chiave è incertezza per quanto riguarda i prossimi mesi. «C'è stato un rimbalzo in estate e poi una nuova frenata nell'ultima parte dell'anno, in corrispondenza dei provvedimenti restrittivi». Le richieste di accesso alla cassa integrazione possono cambiare di settimana in settimana un margine di manovra che permette agli imprenditori di avere uno strumento in più per fare fronte a commesse improvvise o repentini cali degli ordini: «Gli imprenditori - spiega Berton - stanno giocando un ruolo fondamentale per la tenuta del territorio e del Paese. In questa fase stanno dimostrando anche grande serietà nel ricorso alla cassa integrazione».

CIRCO BIANCO

Discorso a parte meritano gli impianti a fune. «Sono in grandissima difficoltà. C'è consapevolezza della gravità della pandemia ma anche del momento: quello di fare le scelte. Se non si fanno adesso le ripercussioni della pandemia saranno altrettanto gravi. Le incognite ruotano attorno a quel che succederà quando verrà meno il blocco dei licenziamenti. In questo momento per noi la priorità è legata alla campagna vaccinale. Si vada avanti nel modo più snello possibile per arrivare ad una veloce ripresa. Più ci trasciniamo in questa situazione più il margine del precipizio si avvicina».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA