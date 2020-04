INDUSTRIA

MESTRE Dopo un mese di stop forzato, ieri Fincantieri ha riaperto i cancelli. Al lavoro sono ritornati 200 dipendenti diretti, sostanzialmente impiegati alla progettazione e programmazione, pari a circa il 4% dei 5 mila addetti totali di solito impiegati nello stabilimento. Sia all'ingresso di via Delle Industrie che in quello di via Del Commercio è stata installata un'area triage che tra oggi e domani sarà anche dotata d'illuminazione, dove a ogni lavoratore (molti sono arrivati con la propria automobile) viene misurata la temperatura col termoscanner: a nessuno è stata rilevata una minima alterazione. Gli ingressi sono avvenuti scaglionati in due turni: 8-16.45 e 8.30-17.15.

«La ripresa è graduale e per fine mese arriveremo a 450 presenze, sempre dipendenti diretti», spiegano dall'azienda che sta organizzando dei momenti di formazione sulle misure di precauzione da tenere. Istruzioni tradotte in quattro lingue sono appese un po' dappertutto. Sono state consegnate 20 mascherine settimanali chirurgiche e due di tessuto da utilizzare all'esterno del cantiere. I lavoratori delle ditte in appalto torneranno più avanti. «Mi sono confrontato con alcuni lavoratori rientrati e ho registrato soddisfazione fa sapere Diego Panisson della Uilm Se nelle prossime settimane il rientro graduale avverrà nel rispetto delle accortezze, con precisione, credo che si possa stare tranquilli». Ieri sono entrati anche alcuni addetti alla sanificazione degli ambienti, della sicurezza e guardie ai fuochi. L'azienda, che ha mantenuto le commesse, prevede che la ripresa a pieno regime possa avvenire tra fine maggio e inizio giugno. Fino al 3 maggio 700 persone sono in cassa integrazione, mentre una settantina opera in regime di smart working.

È stata convenuta la predisposizione di fermate e autobus dedicati al personale, anche con linea extraurbana per Chioggia, in funzione a orari scaglionati a seconda delle entrate e delle uscite, in entrambi gli ingressi allo stabilimento, così da non andare a gravare sui mezzi Actv. Dall'azienda specificano che «ieri c'è stata qualche prova sperimentale e che la linea sarà in servizio nel momento in cui il cantiere tornerà a regime, con numeri di lavoratori più consistente», mentre dal sindacato arriva «la richiesta di allungare l'abbonamento annuale». Dalla Uilm provengono, poi, altre sollecitazioni. La prima è sulla mensa che è già stata preparata per distribuire i pasti su due file. «Abbiamo chiesto afferma Panisson l'aggiunta di dispenser disinfettante e l'installazione di pannelli separatori in plexiglass a ridosso della timbratrice, per dare continuità alla separazione laddove il distanziamento col personale di mensa si riduce. Preoccupa il rischio di incrocio alla distribuzione e come mantenere il distanziamento in attesa di essere serviti visto che la coda in ingresso potrebbe sovrapporsi al personale in uscita». Un'altra richiesta è che sia installato un dispenser anche a bordo delle navi in costruzione per chi condivide le tastiere in dotazione, altri attrezzi o strumentazioni e che per i lavoratori più vulnerabili al rischio di contagio per patologie, sia permesso di sottrarsi all'obbligo di presenza in cantiere. «La settimana prossima annuncia Panisson verranno richiamati al lavoro il Magazzino, la Manutenzione e l'officina Centro Mas».

E oggi riparte il reparto di Ricerca e Sviluppo di Aprilia a Noale, in cui operano 30 addetti. Le organizzazioni sindacali comunicano che il resto dei lavoratori, in tutto circa 600 tra Noale e Scorzé, dovrebbero riprendere servizio entro il 4 maggio. Azienda e sindacati hanno sottoscritto un protocollo sulle modalità di comportamento, utilizzo di dispositivi di protezione e scaglionamento delle entrate e delle uscite.

