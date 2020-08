INDUSTRIA

MESTRE Con l'arrivo di settembre non riaprono le fabbriche, come gli anni scorsi, perché in realtà quelle che hanno potuto hanno continuato a lavorare anche d'estate per cercare di recuperare qualcosa delle perdite subite durante il lockdown per Covid. La fine dell'estate, però, porta con sè il timore di un bagno di sangue dal punto di vista dell'occupazione (perché tante casse integrazioni scadranno e le imprese cominceranno a licenziare) e l'incertezza quasi totale sui comportamenti da tenere in materia di protezione dai contagi di coronavirus. Questo è il panorama che vedono gli imprenditori riuniti in Confindustria Venezia Rovigo: «Partiamo molto male: dal punto di vista sanitario ancora non abbiamo capito come ci dobbiamo comportare, continua ad esserci la responsabilità penale per i datori di lavoro e questo sarà un ulteriore freno alla ripresa, inoltre saremo tutti meno mobili ma i clienti bisogna andare a visitarli, e le fiere potremo farle? E poi partiamo male perché il mercato dell'export è fermo, e il Pil secondo il ministro dell'Economia Gualtieri segnerà un meno ma per noi la perdita sarà meno 14% che non potremo certo recuperare nei prossimi mesi».

I CANCELLI SUL BARATRO

Quando la fine della cassa integrazione aprirà i cancelli dei licenziamenti sarà, insomma, un disastro e qui a Venezia ancora peggiore perché il turismo, una delle maggiori industrie, superato il magro periodo estivo, entra nella fase calante con ricaduta su un tessuto produttivo che ha una filiera lunghissima: «Non si produce, non si consuma, il gettito fiscale cala. Oltretutto abbiamo preso 100 miliardi dall'Europa che sono stati buttati dalla finestra perché distribuiti, come al solito, a pioggia senza alcun beneficio reale a nessuno».

Confindustria Venezia Rovigo durante i mesi di chiusura totale è stata tra le associazioni di categoria in Italia che più ha lanciato appelli al Governo e ai parlamentari locali chiedendo misure concrete e soprattutto efficaci, e i suoi iscritti sono amareggiati perché nulla, o quasi, è stato recepito: «Per Venezia, ad esempio, chiediamo inutilmente da tempo di risolvere la questione delle bonifiche, perché non manca la volontà delle aziende di farle ma ci sono tempi assurdi del ministero dell'Ambiente. Poi abbiamo chiesto la possibilità di allungare la restituzione del credito e la risposta? Il Governo dice no al Mes perché condiziona l'attività dello Stato a causa dei vincoli, tra cui la restituzione in tempi molto brevi, però dalle industrie pretende la restituzione in soli 6 anni. Abbiamo chiesto azioni concrete per patrimonializzare le aziende e di sospendere gli ammortamenti dato che avremo un 2020 a dir poco difficile; e, ancora, abbiamo chiesto di ridurre il cuneo fiscale a favore dei dipendenti così lavorano un po' di più e costano un po' di meno, ricordiamo che l'Italia ha il costo più alto d'Europa».

«SOLO BRICIOLE»

Qualcosa, ad ogni modo, è arrivato ma quel qualcosa per gli industriali non basta: «È stata concessa la moratoria su mutui e prestiti ma di fatto hai prorogato il debito, e comunque è un'iniziativa delle banche. Il Governo, invece, ha abrogato l'acconto Irap per il 2020 però vuole far pagare le tasse mese per mese facendo arrabbiare commercialisti e imprese. Se continui a drenare liquidità, invece di favorirla, ottieni tre effetti devastanti: l'impresa non riesce a pagare le imposte, e non a caso ci sono mille miliardi di contenziosi con le aziende; inoltre senza liquidità non si fanno investimenti; infine quando non ce la fa più chiede il concordato e fallisce così, oltre ai licenziamenti, vanno in crisi i creditori. Però, prima di fallire, hai pagato le tasse anche per gli anni seguenti».

Elisio Trevisan

