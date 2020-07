Indipendentemente da chi vincerà le elezioni amministrative nel Comune di Venezia, si sta profilando all'orizzonte una grave sciagura politica per il cittadino/elettore della Laguna Veneta. A meno di 2 mesi dalle elezioni del 20 e 21 settembre, sono già sorte e si presenteranno alle elezioni ben 5 liste civiche nel Comune espressione di Venezia insulare ed isole, tutte facilmente riconoscibili anche se tentano di strizzare l'occhio a Mestre, zero invece quelle espressione della terraferma mestrina. Qualcuno all'apparenza potrebbe pensare che questo sia un segnale di partecipazione e di fiorente vitalità del centro storico. Se però si guarda razionalmente all'appuntamento elettorale imminente questo potrebbe trasformarsi nella peggiore debacle per Venezia nella decennale contesa con il resto del Comune al di là del Ponte. Infatti, il sistema elettorale vigente che si applicherà al Comune di Venezia prevede una soglia di sbarramento al 3% per le liste sia che esse corrano da sole sia in coalizione. Difficilmente, se non nelle fantasie di qualche Don Chisciotte in Laguna suffragato da sondaggi via social fra 3 amici, queste 5 liste civiche (e speriamo che mai se ne aggiungano delle altre!) supereranno lo sbarramento. Non esiste fra queste una lista civica che abbia i mezzi, né che si possa definire partito di raccolta del voto veneziano in senso stretto. Già oggi nel Consiglio comunale di Venezia ci sono solo 8 consiglieri comunali su 35 rappresentanti la laguna di ogni schieramento. Una vera e propria riserva indiana di cui pochi, si capisce, comprendono le conseguenze. Se queste 5 liste civiche compariranno realmente nella scheda elettorale, il 21 settembre, giorno conclusivo delle elezioni, si prefigurerà non solo l'inizio dell'autunno come stagione dell'anno ma un vero e proprio autunno politico per Venezia insulare e il suo estuario. Il rischio di avere solo un paio di consiglieri comunali o addirittura zero, a Ca' Farsetti, è reale. Dopo che la Laguna da molti anni non ha più rappresentanti politici nel consiglio regionale del Veneto combinato col fatto che è scesa sotto gli 80.000 abitanti e continua a calare, questa scomposizione potrebbe avere un impatto politico dirompente e condannare la comunità lagunare stessa ad una irrilevanza politica totale e finale. Benché la politica a Venezia e in Regione mi abbia sempre appassionato, anche perché abituato a leggere quotidiani del mio territorio, come molti cittadini non mi candiderò, ma assistere a questa farsa che ha il sapore di suicidio politico sulle spoglie di quella che fu la Dominante, pone una profonda tristezza.

Davide Del Negro

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA