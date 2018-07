CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Indignate della decisione di chiusura del punto nascita di Adria, dopo aver già chiuso il Punto nascita di Trecenta»: così si definiscono la Cgil confederale di Rovigo e la Cgil zonale di Adria, che parlano di «Veneto calpestato dal Ministero» e attaccano Zaia «che non difende l'ospedale di Adria quando qualche settimana fa, in piazza, durante la campagna elettorale garantiva che l'ospedale di Adria non sarebbe stato toccato: l'ennesima bugia? Dopo aver speso milioni di euro per un referendum sull'autonomia, Zaia si fa comandare da...