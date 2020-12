VENEZIA «Quello che è successo e che sta succedendo al museo Villa Pisani a Stra è inaccettabile e pericolosissimo: non sono stati rispettati i protocolli di limitazione del contagio da coronavirus e ora il cluster che si è generato si sta allargando». Non usa mezzi termini Massimi Grella, segretario generale di Csil Fp Venezia nel commentare l'esplosione di cinque casi di coronavirus nel museo della Villa: tre sono dipendenti diretti della Villa mentre due sono di un ditta che lavora in subappalto nel museo. Per Grella, che assieme ai colleghi Franca Vanto (Fp Cgil Venezia) e Maria Francesca De Pasquali (Uil Pa MiBac) ha deciso di informare della situazione anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, la responsabilità sarebbe della direttrice della villa. «La scorsa settimana la direttrice della Villa - si legge in una nota diffusa dalle sigle sindacali in maniera congiunta - avrebbe consentito l'accesso in istituto di un dipendente con evidenti sintomi influenzali e con la temperatura corporea non conforme ai protocolli di sicurezza. Negli stessi giorni, precedenti alle festività natalizie, si sarebbero verificati scambi di auguri tra dipendenti con la possibile violazione dell'obbligo del distanziamento sociale sancito dai citati protocolli e dalle normative nazionali». Ieri il contagio si è esteso.

N. Mun.

